Hospital São Domingos abre processo seletivo para residência médica

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de residência médica em Cirurgia Geral, para o Unimed Hospital São Domingos (HUSDom). As inscrições seguem até 25 de janeiro de 2018. São duas vagas disponíveis para o curso que tem duração de dois anos.

As inscrições serão feitas mediante o preenchimento de ficha e apresentação de fotocópia do Currículo Vitae/Lattes, documentos comprobatórios da graduação, histórico escolar, RG e CPF, encadernados em espiral, 1 foto 3×4, além do pagamento de uma taxa de R$ 300,00.

O edital completo pode ser acessado em http://unimed.me/1005wN. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail secretaria@hsdunimed.com.br, pelo telefone (17) 3531-5020 ou na secretaria da Comissão de Residência Médica (COREME), localizada na rua Doutor Cervantes Ângulo, nº 255, Catanduva.

O processo seletivo será composto de duas fases, sendo a primeira de prova objetiva e a segunda de avaliação curricular. As provas serão realizadas dia 26 de janeiro de 2018 e os resultados serão divulgados em 29 de janeiro.

Serviço

A Secretaria da COREME funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14 às 17 horas.

Da Redação

Foto – Divulgação