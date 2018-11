Hospital de Amor de Barretos vai realizar exames gratuitos em Urupês

No dia 21 de dezembro, Urupês recebe a visita da Unidade Móvel (carreta) do Hospital de Amor de Barretos, que vai realizar exames gratuitos de PSA e de Papanicolau nos moradores da cidade.

Para serem examinados, os interessados deverão se inscrever antecipadamente na Unidade Básica de Saúde Dr. Xisto Albarelli Rangel (o Posto de Saúde Central), situada na Rua Rui Barbosa, 364 – Centro, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 17h. No momento da inscrição, os interessados deverão portar RG, CPF, Comprovante de Residência e Cartão SUS.

Os exames

O PSA, conhecido como Antígeno Prostático Específico, será avaliado por meio de um rápido exame de sangue, colhido no laboratório móvel. Esse exame ajuda no diagnóstico de alterações na próstata como prostatite, hipertrofia benigna da próstata ou câncer de próstata.

Também simples e rápido, o Papanicolau é um exame realizado por meio da coleta de células do colo uterino para análise em laboratório. O intuito é verificar a existência de lesões ou alterações do tecido uterino, trabalhando no diagnóstico de câncer de colo uterino e de algumas infecções sexualmente transmissíveis, como a candidíase.

