Handebol conquista mais uma vitória no Paulistão do Interior

Catanduva conseguiu mais uma vitória na Liga Regional Paulista de Handebol, o Paulistão do Interior. A equipe masculina da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) levou a melhor no jogo contra Jaboticabal, por 26 a 16. O confronto foi disputado em Ribeirão Preto, no último domingo, dia 1º.

Com o resultado, os meninos da cidade seguem a passos largos para a classificação às finais da competição. Até agora, foram seis jogos e quatro vitórias. Com o saldo acumulado ao longo dos confrontos, a equipe local tem praticamente assegurado o 3º lugar na chave ouro.

Ainda no final de semana, Catanduva também entrou em quadra para disputa no feminino de Handebol. Mas o grupo acabou derrotado por Pontal, com placar de 16 a 24. As meninas da casa tentam se manter na competição e buscam classificação para chave prata, a segunda divisão da liga. Nas duas categorias, masculino e feminino, Catanduva enfrentará Patrocínio Paulista. Os jogos serão disputados em agosto, depois dos Jogos Regionais, que terão a participação de Catanduva nos confrontos de Handebol.

Da Redação

Foto – Divulgação