Hábito popular de soltar pipa requer cuidados especiais

Os dias de tempo aberto e céu ensolarado têm sido favoráveis para que crianças e jovens brinquem de soltar pipa ou papagaio. Esse divertido hábito é muito popular no Brasil, mas requer cuidados para que a brincadeira não se transforme em acidentes com as redes de energia ou mesmo em falta de energia para os consumidores. Profissionais da concessionária de energia elétrica Energisa orienta para que a brincadeira ocorra em locais seguros.

“Procure espaços como parques, praças e áreas abertas para brincar com segurança e sem risco da pipa ficar presa na rede elétrica. E caso ela enrosque na rede, jamais tente retirá-la. Não use canos, vergalhões ou bambus para alcançá-las ou desenrolá-las dos fios. É nesta hora que a criança ou jovem pode receber uma descarga elétrica que será fatal. E não é apenas na rede elétrica que mora o perigo. Quem quer brincar com segurança deve saber que não pode sair correndo pela rua, subir em árvore, muro ou laje para recuperar a pipa”, destaca Fernando Bombarda de Moraes, coordenador de Saúde e Segurança da Energisa Sul-Sudeste.

Outro fator negativo da brincadeira são os desligamentos de energia ocorridos em função dos restos de pipa que ficam presas nas redes ou que tocam nos fios. “Fazemos a limpeza rotineiramente nas redes, mas sempre encontramos restos de pipas presas às estruturas. Com a chuva, esses materiais molhados acabam causando curto-circuito ou vazamento de energia, ocasionado a interrupção da energia. E mais, dependendo da situação, o restabelecimento pode demorar e causar ainda mais transtorno, pois nossas equipes precisam analisar todo o sistema elétrico”, enfatiza Fernando.

O desafio de achar um espaço aberto, sem rede por perto, nas áreas urbanas das cidades é grande, por isso, a Energisa Sul-Sudeste chama a atenção dos responsáveis, como os pais, para que crianças e jovens não se exponham aos riscos e possam brincar com mais segurança.

Balões e fogos de artifícios também representam riscos

Outra orientação importante é sobre quem solta balões nas festas juninas e julinas. “Estamos no período de festas e, neste ano ainda temos a Copa do Mundo. Nesta época é comum observarmos balões nos céus, mas é importante advertir que, soltar balão é crime. Infelizmente, ainda há pessoas que se aventuram na prática, colocando em risco a segurança de muita gente, principalmente quando estes caem sobre a rede elétrica”, alerta Fernando.

Segundo ele, é preciso ficar atento a outros cuidados na hora de colocar enfeites, fazer instalações elétricas ou montar as barracas. “Os enfeites como balões e bandeirolas não devem ser amarados nos postes da concessionária e nem confeccionados em papel metalizado. Sempre utilize barbante de algodão, já que outros materiais podem provocar choques elétricos”, explica.

O engenheiro alerta ainda, para que as crianças não brinquem com fogos de artifício. “É fundamental destacar que somente os adultos podem manuseá-los, pois podem provocar queimaduras graves e, se atingirem a rede elétrica, pode causar curto-circuito, interrompendo o fornecimento de energia para a localidade”, conclui.

Algumas orientações

– Dê preferência para as pipas sem rabiolas, pois na maioria dos casos é esta parte que se prende aos fios, causando acidentes;

– Jamais utilize linha metálica, como fio de cobre de bobinas, para fazer sua pipa e não use “cerol” na linha, porque essa mistura de cola e caco de vidro fere e mata;

– Não solte pipas em dias nublados e chuvosos, principalmente se houver relâmpagos. Tome cuidado com ruas e lugares movimentados, principalmente quando andar de costas para observar as pipas no céu. Ao correr atrás de pipas, não deixe de observar o trânsito, evitando atropelamentos;

– Não suba em lajes e telhados para empinar pipas e também não suba em muros para recuperar uma pipa presa no galho da árvore;

– Nunca suba no poste para tentar recuperar a pipa presa aos fios ou equipamentos da rede elétrica.

Da Redação

Foto – Divulgação