Guarda Municipal recupera carro furtado de Itajobi

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou um carro furtado de Itajobi que acabou abandonado em Catanduva. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe fazia patrulhamento no bairro Bom Pastor, quando no cruzamento das ruas Pindamonhangaba e São Lourenço, deparou-se com o veículo estacionado.

O carro estava com emplacamento visivelmente adulterado com fita adesiva, condição que chamou a atenção dos guardas. Em pesquisa eletrônica, foi constatado que o carro tinha sido alvo de furto na região um dia antes. O veículo foi apreendido e levado ao Plantão Policial para averiguação.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Catanduva