Guarda Municipal contém princípio de incêndio em livraria

A Guarda Civil Municipal (GCM) conseguiu conter o princípio de incêndio em uma livraria, localizada na avenida São Vicente de Paulo. O caso foi registrado na madrugada da quinta-feira, dia 10 de janeiro.

Segundo informações da GCM, de início, a equipe foi acionada para dar apoio a uma empresa de segurança, devido ao alarme do estabelecimento que havia disparado. Até então, a suspeita era de que alguma pessoa poderia ter invadido o local.

Sem acesso ao interior da loja, o proprietário foi contatado. O barulho chamou atenção da equipe. Ao abrir a livraria, a guarda verificou o foco de incêndio num ventilador de teto. Com auxílio de um extintor, a chama foi contida.

Com a situação sob controle, a GCM acionou os Bombeiros para finalizar o serviço e tomar as devidas providências. Apesar do susto ninguém se feriu. Apenas o teto do imóvel ficou danificado.

Da Redação

Foto ilustrativa