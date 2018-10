Guarda Municipal captura foragido da Justiça no Gavioli

A Guarda Civil Municipal (GCM) capturou mais um foragido da Justiça. A ocorrência foi registrada no Gavioli, na terça-feira, dia 16, quando a equipe fazia patrulhamento pelo bairro e se deparou com o suspeito, de 27 anos, no cruzamento da rua João Chimello com a avenida Maranguape.

O local é visado para tráfico de drogas e tem sido alvo de flagrantes recorrentes pela guarda.

Diante das circunstâncias, o rapaz foi submetido a abordagem. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. Mas, em pesquisa via aplicativo do Conselho Nacional de Justiça, foi constatado um mandado de prisão em aberto, que havia sido expedido no começo do mês.

O jovem foi levado ao Plantão Policial para averiguação. A pendência judicial foi confirmada na delegacia e o rapaz acabou recolhido à cadeia do município, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Da Redação

Foto – Divulgação