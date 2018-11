Guarda Municipal apreende 69 pedras de crack no Santa Rosa

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu 69 pedras de crack em ocorrência registrada no bairro Santa Rosa, na noite de terça-feira, dia 6. A maior parte da droga foi encontrada escondida no pé de uma árvore. No local, duas pessoas foram abordadas.

Um homem que estava com entorpecente e R$ 58 acabou preso por tráfico de drogas. Com a mulher, nada de ilícito foi encontrado. Um terceiro envolvido conseguiu fugir ao perceber a aproximação do carro da guarda.

A equipe fazia patrulhamento pelo bairro, com a finalidade de coibir esse tipo de negociação, comum nas proximidades da unidade de saúde do bairro, quando se deparou com os suspeitos pela linha férrea, de frente ao local. O caso foi apresentado no Plantão Policial e o indiciado recolhido à cadeia pública.

Imagem: Divulgação/GCM