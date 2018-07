Grupo realiza hoje protesto contra derrubada de Pontilhão

Um grupo formado por políticos, empresários, representantes da sociedade cívil organizada e população em geral, vai promover nesta sexta-feira (13), a partir das 16 horas, um protesto contra o projeto da Prefeitura que pretende fazer alterações no sistema viário do município. Entre as mudanças mais drásticas, está a derrubada do pontilhão da Rua 7 de Setembro.

As manifestantes vão se encontrar na esquina do Fórum, no cruzamento das ruas XV de Novembro com a 7 de Setembro. O assunto tem gerado ampla discussão em todos os segmentos da sociedade catanduvense. No início do mês, o Sincomércio organizou uma reunião com diversas autoridades para a organização e discussão do manifesto.

“Vamos buscar ajuda na justiça, vamos cobrar empenho dos nossos deputados, vamos mobilizar a sociedade civil organizada e lutar para que esse projeto não se concretize. Precisamos que os trilhos do trem sejam retirados da cidade. Não estamos aqui para atender os interesses da empresa Rumo, somos uma cidade rica, cuja economia é consolidada no comércio e não vamos nos deixar levar por uma ilusão de que esse projeto é bom pra cidade”, analisou o presidente da entidade, Ivo Pinfildi Júnior.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Catanduva, Marco Gussoni, também se posicionou de forma contrária ao projeto. “Não foi apresentado nenhum estudo de impacto viário, ambiental, imobiliário e ou comercial que embasem esse absurdo. Não podemos ser contra o desenvolvimento da nossa cidade mas, nós operadores do direito, temos que lutar incansavelmente para que seja coibido esse flagrante privilégio do interesse particular da RUMO sobre o interesse público”, destacou em comunicado.

O representante ainda conclamou advogados e advogadas para participarem do movimento.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria Sincomércio