Grupo marca paralisação em vias como protesto contra derrubada de viaduto 

No último domingo (1), empresários, políticos e representantes da Sociedade Civil Organizada, reuniram-se para tentar impedir o prosseguimento do projeto da empresa Rumo Concessionária, que visa a demolição do pontilhão da Rua Sete de Setembro e outras intervenções no trânsito do município.

O encontro, realizado na sede do Sincomercio e encaminhada pelo presidente da entidade Ivo Pinfildi Júnior, reuniu no mesmo espaço o deputado federal Sinval Malheiros (PODEMOS), deputados estaduais: Beth Sahão (PT) e Marco Vinholi (PSDB) vereadores: Aristides Bruschi (PEN) – presidente da Câmara, André Beck (PSB), Wilson Paraná (PT), ex-prefeitos: José Alfredo Luiz Jorge, Carlos Eduardo de Oliveira, ex-vice Roberto Cacciari e Carlos Roberto Tafuri, presidente da Associação dos Aposentados, Warley Gonçalles, empresários e moradores que poderão ser diretamente afetados, caso o projeto seja concretizado.

Os participantes do encontro destacaram suas ações junto às esferas Estadual e Federal e ouviram os cidadãos presentes que se revoltaram com o projeto. “Vamos buscar ajuda na justiça, vamos cobrar empenho dos nossos deputados, vamos mobilizar a sociedade civil organizada e lutar para que esse projeto não se concretize. Precisamos que os trilhos do trem sejam retirados da cidade. Não estamos aqui para atender os interesses da empresa Rumo, somos uma cidade rica, cuja economia é consolidada no comércio e não vamos nos deixar levar por uma ilusão de que esse projeto é bom pra cidade”, analisa Ivo Pinfildi Júnior.

O presidente da Câmara, Aristides Bruschi, enfatizou que as pessoas de todos os cantos da cidade precisam entender e saber que esse projeto é contra o município. “Estamos trabalhando a conscientização social. Não podemos deixar o desejo pessoal do gestor se sobrepor as necessidades de toda a população. O projeto não vai ajudar, não vai melhorar e vai trazer o caos para Catanduva. Nós esperamos que o prefeito repense a posição dele, pois nós estamos unidos e determinados a agir para que esse projeto não prospere”, explica Bruschi.

O grupo definiu a formação de uma comissão que poderá ir à Brasília em busca de uma solução. Outra ação organizada é a manifestação dia 13 de julho às 16 horas na Rua XV Novembro atrás do Fórum. O objetivo dos organizadores é reunir a população no trecho e interditar as ruas que serão afetadas, demostrando na prática o que acontecerá caso o projeto seja aprovado.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Sincomércio