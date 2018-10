Grupo de Poesia enaltece liberdade de pensamento em recital

O tema “Liberdade Poética” dará o tom ao próximo encontro do Grupo de Poesia Guilherme de Almeida. O recital será realizado no hall de entrada da Estação Cultura Deca Ruette, no sábado, dia 27 de outubro, das 10 às 12 horas. A entrada é gratuita e liberada ao público em geral.

A atividade tem parceria da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura. “Traremos um manifesto cultural em prol da liberdade de pensamento em sua mais íntima concepção”, diz o presidente do grupo, Eduardo Benetti.

Além de declamar poesias, o evento terá a participação de Felipe Leão, com apresentação musical preparada especialmente para o evento.

As reuniões do Grupo de Poesia Guilherme de Almeida são gratuitas e sempre abertas à população, envolvendo pessoas de todas as idades. As apresentações dos poetas e poetisas são realizadas rotineiramente no último sábado de cada mês.

Da Redação

Foto – Divulgação