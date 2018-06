Grupo de dança da Inclusão Social faz exibição em Barretos

O grupo de dança adaptada “100 Fronteiras” mostrará toda sua expressão artística no 2º Festival Nacional de Dança Livre. Os dançarinos da Coordenadoria de Inclusão Social garantiram vaga para representar Catanduva no evento que integra a programação da Festa do Peão de Barretos 2018. A apresentação está marcada para o dia 24 de agosto.

A participação do grupo local ocorreu mediante processo de seleção. A coreografia analisada e que rendeu a convocação, A Bela e a Fera, será apresentada no evento.

O musical conta com a performance de 10 componentes, entre eles pessoas com deficiência visual, física e intelectual.

O evento marca o retorno de apresentações do grupo de dança 100 Fronteiras em competição fora da cidade. Para conseguir destaque, os componentes tem se dedicado aos ensaios que ocorrem pelo menos duas vezes por semana.

A programação do festival terá 31 apresentações de grupos de 19 cidades, de diversas categorias.

Imagem: Comunicação/Prefeitura de Catanduva