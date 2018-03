Grupo de corrida da Unimed Catanduva participa de competição em Novo Horizonte

O Grupo de Corrida da Unimed Catanduva participou domingo, dia 18, da 30ª corrida de São José, tradicional competição realizada em comemoração ao padroeiro de Novo Horizonte. Os oito competidores representando a equipe terminaram o percurso de 6 km antes de uma hora, tempo previsto para o fim da corrida.

A corrida, que teve a largada às 9 horas na Lagoa Municipal de Novo Horizonte, contou com a participação da equipa do Grupo de Corrida da Unimed Catanduva na entrega dos prêmios. “Nossa equipe foi convidada a entregar os prêmios aos vencedores. Esse convite é uma honra e poucos têm esse privilégio”, disse a educadora física e treinadora do grupo, Cíntia Marques Leal.

Sobre o grupo

Formado por 25 integrantes, entre colaboradores e beneficiários, o grupo faz parte da Medicina Preventiva e tem como objetivo principal a busca pela qualidade de vida com a prática de atividade física regular.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria Unimed