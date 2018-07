Grêmio Novorizontino fará sua estreia na Copa Paulista no dia 05/08 contra o Mirassol

Pela primeira vez participando da Copa Paulista, o Novorizontino integra o Grupo 1, junto com Mirassol, Batatais, Penapolense, Votuporanguense e Olímpia. A 19ª edição, contará com 27 clubes participantes, 5 a mais do que a edição do ano passado.

As 27 equipes são divididas em 4 grupos regionalizados (1 com 6 equipes e 3 com 7), que jogarão em turno e returno dentro dos grupos com os quatro melhores de cada se classificando para a segunda fase, as oitavas de final. A segunda etapa será formada por 4 grupos com 4 equipes, que novamente jogarão em turno e returno entre eles para definir os oito quadrifinalistas.

Esse ano, a Copa Paulista tem seu início marcado para o dia 03 de agosto (sexta-feira) e a decisão prevista para o domingo, 2 de dezembro (domingo). O campeão pode escolher entre uma vaga na Copa do Brasil 2019 ou na Série D do Campeonato Brasileiro 2019. O direito de escolha é da equipe vencedora, o vice fica com a outra vaga.

O presidente do Novorizontino, Genilson da Rocha Santos, falou sobre o elenco que disputará a competição: “Temos como principal objetivo, aprimorar e desenvolver nossos atletas do sub-20, onde temos a necessidade de dar esse amadurecimento, junto com alguns profissionais pontuais que serão contratados para contribuir com a disputa pelo Novorizontino. Reconhecemos a importância desse trabalho nessa fase final de formação de nossos atletas, que futuramente, estarão sendo os principais responsáveis por representar o Novorizontino na categoria profissional, por isso, vamos aproveitar esse momento para que isso aconteça”, finalizou.

A primeira partida do Tigre na competição será fora de casa, contra o Mirassol. O jogo está marcado para o dia 05/08 (domingo), às 10h, no Estádio José Maria de Campos Maia.

Foto: Divulgação Grêmio Novorizontino