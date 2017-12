Grêmio Novorizontino apresenta mais um reforço para o Campeonato Paulista

O Grêmio Novorizontino segue a montagem do seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista e apresentou o lateral direito Tony, que defendeu o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro.

Natural de Maraial, em Pernambuco, Tony tem 28 anos e acumula passagens por clubes como Grêmio-RS, Criciúma, Santa Cruz e Bahia, onde conquistou o campeonato baiano de 2015. O novo contratado do Grêmio Novorizontino disputou o Paulistão deste ano pelo Mirassol.

“O Campeonato Paulista é a maior vitrine do futebol brasileiro no primeiro semestre e o Grêmio Novorizontino vem montando um belo time. O clube tem uma grande estrutura, realiza um trabalho sério e todo mundo fala muito bem. Espero que possamos nos entrosar o mais rápido possível e assimilar o estilo de jogo do professor Doriva para começar bem a competição”, disse Tony em sua apresentação.

O Executivo de Futebol do Grêmio Novorizontino, Marcelo Barbarotti, acompanha o trabalho de Tony desde 2011, quando defendia o Juventus-SP e disse que o jogador era a primeira opção para a lateral direita.

“O Tony é um jogador que a gente conhece bem, eu o acompanho desde 2011 quando chamou a atenção e abriu mercado, foi para o Grêmio e depois para o Bahia. É um atleta que fez parte do nosso monitoramento, era nossa primeira opção e conseguimos trazê-lo para o Grêmio Novorizontino. A gente fica feliz por poder contar um atleta desse nível que vai nos ajudar durante o Paulistão”, explicou Marcelo Barbarotti.

Foto: Matheus Bertolini do Prado / Grêmio Novorizontino