Grêmio Novorizontino anuncia Lucas Siqueira e Tom como reforços para o Paulistão

O Grêmio Novorizontino começa a anunciar os reforços para o Paulistão 2018. O meio-campista Lucas Siqueira e o já conhecido da torcida, goleiro Tom, são os primeiros nomes divulgados pelo clube.

Lucas Santos Siqueira é de Bom Jardim, no Rio de Janeiro. Começou sua carreira no Friburguense, onde foi destaque nos campeonatos estaduais. Também ja teve passagens pelo Sampaio Corrêa, Macaé, Vasco, Paysandu e Ceara. Em sua chegada ao Novorizontino, Lucas garante comprometimento com a equipe: “Minha expectativa para um bom campeonato é muito grande. Pretendo dar o melhor de mim e me esforçar o máximo nos treinos e jogos para que a gente consiga ir o mais longe possivel na competição e assim conseguir os resultados”.

Pelo terceiro ano no Novorizontino, Tom, de 28 anos, que já é conhecido pelo torcedor do Tigre, está de volta. Com passagens pelo clube em 2015, no acesso a Série A1 e no ano passado, também pelo Paulistão, o goleiro também já esteve no Barueri, Inter de Limeira, Taboão da Serra, Independente de Limeira, São José, Interporto e São Carlos. Para Tom, o momento é de gratidão: “É mais uma oportunidade em minha vida. Uma honra poder vestir essa camisa mais uma vez. Espermos a classificação da melhor forma possivel e assim, poder somar junto com essa equipe de campeões para alcançar voos ainda maiores com o Novorizontino.”, finalizou.

Para o Presidente do Novorizontino, Genilson da Rocha Santos, são grandes nomes que chegam para agregar a equipe: “Duas contratações que dão início a uma nova série que vem pela frente. Tanto o Tom quanto o Lucas são atletas de confiança. O Tom que já de casa, um goleiro que conheçe o clube e se doa por ele. Sempre nos passando segurança. E o Lucas, que já vem com passagens de outros clubes, com experiência, de nível e versátil. Ambos vão nos ajudar muito na equipe.”, finalizou.

O primeiro jogo do Grêmio Novorizontino no Paulistão 2018 será em casa, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, contra o Mirassol. A partida está marcada para o dia 17 de janeiro, quarta-feira. Os horários das partidas ainda não foram divulgados.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino