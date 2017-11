Grêmio Catanduvense troca ‘Bruxo’ por ‘Leão’ em novo escudo

A diretoria do Grêmio Catanduvense usou as redes sociais para divulgar o novo escudo que o time adotará durante a temporada 2018. A mudança mais significativa está na ausência do ‘Bruxo’, mascote principal da equipe desde 2002.

Agora, o time adotou o ‘Leão’ e ganhou um escudo moderno, muito semelhante ao do Manchester City, da Inglaterra. Os diretores classificaram que o clube está entrando em uma ‘nova era’.

Confira o novo escudo:

A diretoria também emitiu um comunicado sobre a alteração e a nova fase do time:

Começando uma nova era, com participação de varias opiniões, e atendendo um pedido antigo dos torcedores para a retirada da Bruxa do escudo do Clube, nada mais justo em atender quem realmente ama o clube, que são os torcedores, assim apresentamos o novo escudo, com a retirada da mesma.

Trazendo a evolução e o modernismo já no novo escudo; que traz dentro do escudo uma engrenagem das grandes empresas de nossa cidade e o Leão, que não tem medo de novos desafios e demonstra a força de nossa camisa e esta no Brasão do Município de Catanduva.

Afinal o Grêmio começa um nova era e nada mais importante que demonstrar isso alterando o Escudo da Agremiação.

Contamos com a participação da empresa ZMB Propaganda que desenvolveu o nosso escudo, empresa de Catanduva, com pessoas de Catanduva, que traz no sangue e em seus ideais a evolução de nossa Cidade, assim e a nova etapa do Grêmio, estamos a procura de pessoas da Cidade, atletas da Cidade e Comissão Técnica da Cidade.

Com isso a Diretoria atende aos torcedores, moderniza o escudo do Grêmio, e traz novos ares para o Clube, e em breve apresentaremos o CT Nolly&Martins.

Da Redação

Foto – Divulgação/Grêmio Catanduvense