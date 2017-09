Grêmio Catanduvense perde em casa e se mantém na lanterna da A-3

Atuando pela primeira vez no Estádio Sílvio Salles, o Grêmio Catanduvense acabou sofrendo sua décima derrota no Campeonato Paulista e vê sua manutenção na Série A-3 cada vez mais ameaçada. Desta vez, o algoz do Bruxo foi o Paulista de Jundiaí, que venceu por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (22).

O gol da vitória dos visitantes foi marcado aos 39 minutos do primeiro tempo com William Dias. O Grêmio manteve os cinco pontos ganhos na tabela de classificação e agora está a 13 do primeiro time fora da zona do rebaixamento.

Com 27 pontos ainda em disputa, para evitar o descenso para a Quarta Divisão, a equipe vai precisar engatar uma série de resultados positivos e obter um aproveitamento superior aos 80% até o final da primeira fase.

O próximo compromisso gremista será contra o Olímpia, líder isolado da competição com 26 pontos. A partida ocorrerá no domingo, a partir das 10 horas, no Estádio Municipal Tereza Breda, em Olímpia.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Grêmio Catanduvense