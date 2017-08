Grave acidente na Rodovia da Laranja deixa uma vítima fatal

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira (30), na Rodovia Comendador Pedro Monteleone (Rodovia da Laranja), em Catanduva. Um veículo modelo Corolla chocou-se de forma frontal contra uma Van, próximo a empresa Loren Sid.

O Corolla, que era conduzido por uma médica de 31 anos, ficou totalmente destruído. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os ocupantes da van, sete no total, ficaram feridos e foram encaminhados ao pronto socorro do Hospital Padre Albino (HPA), em Catanduva.

De acordo com a Polícia, no momento da colisão, a condutora do Corolla seguia no sentido Catanduva/Palmares Paulista. A rodovia ficou interditada por aproximadamente duas horas para a retirada dos veículos. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.

