Graduação: 50 alunos da Smelt trocam de faixa no karatê

Crianças e adolescentes começam a vivenciar as primeiras experiências no mundo do esporte, por meio das artes marciais. São alunos das escolinhas de karatê dos núcleos da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Tutirmo (Smelt) que trocaram de faixa na modalidade.

A graduação indica o tempo da prática e segue normas da Confederação Brasileira de Karatê.

O sistema visa uniformizar o ensino e a prática da arte marcial, além dos modelos de competição. Dessa vez, as trocas foram das faixas brancas, utilizadas por iniciantes, até as faixas verdes.

Cerca de 50 atletas (mirim e juvenil) que integram o projeto esportivo participaram do evento e receberam as faixas da Prefeitura de Catanduva. A cerimônia foi acompanhada por familiares.

De acordo com a professora Gabrielle Furtado, a troca de faixas muda a rotina dos karatecas. “A graduação dá um impulso na carreira dos atletas”, comentou.

As escolinhas gratuitas de karatê são desenvolvidas nos Conjuntos Esportivos Anuar Pachá, no Parque Iracema, João Crippa, no São Francisco, e Profª Elba Reny Francischelli, no Gavioli. Cada núcleo possui grade diversificada de horários de aulas para atender o público, nos períodos da manhã, tarde e noite.

Da Redação