Governadora Soroptimista cumpre agenda em Catanduva e elogia Clube local

Governadora (ao centro) ao lado das representantes do Clube Soroptimista de Catanduva

A governadora da Região Brasil do Soroptimist Internacional (SI), Jane Carol Azevedo, cumpre agenda nesta segunda-feira (28) em Catanduva com o objetivo de verificar in loco as ações implantadas pelo Clube Soroptimista da cidade. O roteiro de visitas faz parte da programação estabelecida pela instituição.

Pela primeira vez no Noroeste Paulista, a governadora fez questão de ressaltar o trabalho desenvolvido pelo Clube local. “O trabalho desenvolvido aqui é de uma grande expressão e focado nos objetivos centrais do SI. O principal é o desenvolvimento de ações para a educação e capacitação de mulheres e meninas”, disse, em entrevista exclusiva ao Notícia da Manhã concedida no Hotel Reisper.

Hoje pela manhã, Jane esteve em uma unidade do CRAS e visitou um projeto de horta onde há produção de verduras orgânicas. Organização internacional com sede nos EUA e que conta com a participação de mais de 100 mil mulheres, o Soroptimist Internacional mantém diretrizes rígidas e que, este ano, privilegia dois projetos: o ‘Viva o Seu Sonho’ e o ‘Sonha e Realize’.

“No primeiro, buscamos o desenvolvimento das mulheres para que completem a formação para atuarem como profissionais no mercado de trabalho, recebendo ajuda pecuniária com o apoio fundamental dos clubes. Já o segundo é voltado para meninas da faixa etária entre os 14 e 18 anos. Elas são orientadas a descobrirem os seus talentos e proporcionar, de alguma forma, a inserção no mercado de trabalho”, detalhou.

Jane ainda disse ser favorável ao desenvolvimento de trabalhos extracurriculares para as meninas entre 14 e 18 anos. “Isso porque, o desenvolvimento de atividades paralelas são ferramentas que contribuem para que busquem o seu espaço na sociedade. Por isso, estar junto dos clubes e conhecer a realidade de cada um é fundamental”, disse.

Emporedamento

A governadora também fez questão de ressaltar a importância do empoderamento feminino. “Isso (o empoderamento) nada mais é do que acreditar em si com a oportunidade de exercer e desenvolver as suas potencialidades”, finalizou. Amanhã (29), a governadora passará pela região de Presidente Prudente.

Da Redação

Foto – Notícia da Manhã