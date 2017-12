Goleiro Oliveira e o atacante Tiago Adan são os novos nomes do Novorizontino para o Paulistão 2018

Depois de fazer parte da equipe do Novorizontino durante o Paulistão desse ano, Oliveira está de volta. O goleiro de 36 anos, já teve passagens pelo PSTC (PR), Grêmio Barueri (SP), Toledo (PR), Roma Apucarana (PR), Inter-SM (RS), São Luiz (RS), Pelotas (RS), Linense (SP), Cianorte (PR), São Carlos (SP), Cascavel (PR), Joinville (SC) e esse ano, além do Novorizontino, também esteve no Ituano (SP) e no Juventude (RS), onde disputou o Campeonato Brasileiro na série B. Para Oliveira o momento é de gratidão e de novas oportunidades.

“Poder retornar ao Novorizontino é um prazer muito grande. Por tudo que aconteceu esse ano no Paulista, para mim, voltar era um objetivo. Conseguimos acertar muito facilmente pois existia interesse de ambas as partes. Fiquei muito lisonjeado e espero retribuir dentro de campo, toda essa confiança que depositaram em mim tanto esse ano quanto para o ano que vem. O nosso torcedor pode acreditar que temos o objetivo de fazer um bom campeonato. Nosso grupo conta com jogadores muito bons, com passagens em grandes clubes, com muita experiencia na competição. Esperamos um ano vitorioso para o Novorizontino e queremos fazer um grande Paulistão.”.

Revelado pelo Corinthians, o atacante Tiago Adan, de 29 anos, também já esteve no Atlético Sorocaba (SP), Náutico (PE), São Bento (SP), Caxias (RS), Arapongas (PR), Astra Ploiesti na Romênia, Atlético (PR), Ferroviária (SP), Criciúma (SC), América (RN), Oeste (SP) e também pelo Vila Nova, onde esse ano, assim como Oliveira, também disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Tiago está focado e acredita no bom entrosamento da equipe: Senti muita alegria no grupo, a cidade é bem acolhedora, fui muito bem recebido. Já percebemos o tanto que o torcedor Novorizontino gosta do clube. Espero um bom campeonato, ter uma boa sequência para poder colaborar com o Novorizontino a alcançar os objetivos e trazer ainda mais alegria para a cidade.

Luis Carlos Goiano, Diretor de Futebol do Novorizontino, comentou as recentes contratações: “Para nós, o Oliveira é quase uma divida. Da última vez, não teve oportunidade de jogar. É um grande profissional que entendeu sua parte no elenco, esteve nos apoiando durante o campeonato todo, mesmo não tendo a oportunidade. Para a próxima temporada, ele terá a oportunidade de defender as nossas cores e para nós será uma satisfação muito grande. Em relação ao Tiago, nós o conhecemos desde a série a2, quando jogamos contra ele.”, finalizou.

Com o comando do Técnico Doriva, O primeiro jogo da equipe do Grêmio Novorizontino no Paulistão 2018 será em casa, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, contra o Mirassol. A partida está marcada para o dia 17 de janeiro, quarta-feira. Os horários das partidas ainda não foram divulgados.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino