Ginásio do Gavioli sedia campeonato de skate no domingo

Este domingo, dia 17, promete ser eletrizante com manobras de skate. Praticantes de Catanduva e região vão se reunir e mostrar habilidades no 2º Game Of Skate. O campeonato é organizado pela Spin Skateshop e tem apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt).

O público poderá conferir as provas na quadra coberta do ginásio Professora Elba Reny Francischelli, no Gavioli. A entrada é de graça.

Os competidores serão divididos em duas categorias: iniciante e amador. Haverá troféu e premiação para os primeiros colocados de cada categoria.

Serviço

2º Game Of Skate

Domingo, 17/12, a partir das 8h

Ginásio Elba Reny Francischelli

Rua João Chimello, 658, Gavioli

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM