Ginásio do Gavioli sedia 1ª Copa Catanduva de Handebol

Equipes de Handebol de Catanduva e região vão se enfrentar em quadrangulares neste domingo, dia 26. As disputas vão marcar a realização da 1ª Copa Catanduva de Handebol. A entrada é gratuita

O objetivo do campeonato é promover um momento de interação e movimentar os atletas da modalidade, além de encerrar as atividades realizadas pelos grupos ao longo de 2017.

A competição amistosa tem o apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), com jogos realizados no Ginásio de Esportes Profª Elba Francischelli, no Gavioli a partir das 9 horas.

A participação nos duelos terá moldes de cruzamento simples entre as equipes. No masculino, confirmaram participação Catanduva, Bebedouro, Tabapuã e Famerp. No feminino, Catanduva, Bebedouro, Unesp e Famerp.

Serviço

1ª Copa Catanduva de Handebol

Domingo, 26/11, às 9h

Ginásio Elba Reny Francischelli

Rua João Chimello, 658, Gavioli

Da Redação

Foto – Divulgação