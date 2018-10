GCM prende quadrilha e recupera R$ 30 mil em equipamentos

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu uma quadrilha suspeita de praticar furtos em Catanduva. O flagrante foi registrado na tarde desta terça-feira, dia 23. Com os envolvidos foram recuperados equipamentos eletrônicos na ordem de R$ 30 mil, pertencentes à Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC).

O caso mobilizou equipes da guarda, depois de recebidas solicitações seguidas de furtos em quatro reservatórios de diferentes localidades. Em patrulhamento, um carro com placas de Suzano foi interceptado no Jardim Imperial. Nele foram localizadas ferramentas e um cadeado quebrado, que seria de uma das unidades.

Dois homens estavam no carro. Eles usavam uniformes de concessionária de energia. Na abordagem, um deles fugiu pelo matagal e até agora não foi localizado. Um terceiro integrante do grupo foi detido em um hotel na entrada da cidade. Com ele foi encontrado um alicate de corte que seria utilizado na prática dos crimes.

Com apoio de um dos envolvidos, a GCM chegou aos equipamentos furtados. O montante estava escondido em um saco preto, na mata às margens da vicinal José Fernandes, que fica na saída de Catanduva, com acesso a Catiguá.

Durante a revista pessoal, dois celulares foram apreendidos. Nos aparelhos foram encontradas informações que dão conta da suposta negociação dos equipamentos, incluindo encomendas e transações bancárias. As investigações continuam por parte da Polícia Civil para elucidar o esquema e até outras cidades que podem ter sido alvo da quadrilha.

Os envolvidos foram levados ao Plantão Policial, onde tiveram a prisão decretada em flagrante por furto qualificado. Em seguida, foram recolhidos à Cadeia Pública.

Os materiais recuperados foram devolvidos à Saec. A autarquia deu conta dos furtos devido ao sistema on-line de automação dos reservatórios, monitorado pelo Centro de Controle Operacional (CCO). Funcionários agiram rápido e auxiliaram a GCM.

Imagem: Divulgação/GCM