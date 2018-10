GCM prende por tráfico de drogas em praça no Nosso Teto

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de drogas, em uma praça no Nosso Teto. O caso foi registrado na noite de quinta-feira, 4. No total, foram apreendidos nove pinos de crack e 19 pinos de cocaína.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe fazia patrulhamento de rotina, quando se deparou com o suspeito sentado em um banco da praça. Ao perceber aproximação do carro da guarda, ele tentou fugir e dispensou parte da droga.

Até que foi alcançado e arremessou uma sacola plástica, também contendo entorpecente, para dentro de uma casa. Realizada busca pessoal, com ele foram encontrados R$ 39. Os guardas refizeram o percurso da fuga e, próximo ao banco da praça foi localizado mais um pino com droga.

Diante dos fatos, o jovem foi levado ao Plantão Policial, onde teve a prisão decretada em flagrante por tráfico de drogas. Ele acabou recolhido à cadeia do município.

Da Redação

Foto – Divulgação