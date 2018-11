GCM interdita pontilhão após aparecimento de rachaduras

GCM detectou rachaduras na noite de domingo (11)

A Guarda Civil Municipal (GCM) interditou, na noite de ontem (11), o acesso ao Viaduto Miguel Pachá, no Centro de Catanduva. A medida foi adotada após o aparecimento de rachaduras no asfalto. O problema foi detectado no início do dispositivo de acesso, sentido Centro/Bairro.

De acordo com a GCM, a previsão é que na manhã de hoje (12), técnicos da Prefeitura fariam a avaliação do local. Confira nota oficial divulgada pelo órgão:

A Guarda Civil Municipal interditou o acesso ao viaduto Miguel Pachá neste domingo após verificar que o asfalto no local está cedendo. Amanhã, técnicos da Prefeitura avaliarão o local. A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) pede que os motoristas utilizem rotas alternativas.

Da Redação

Foto – Divulgação/GCM