GCM inicia ‘Operação Natal’ e intensifica patrulhamento em áreas comerciais

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva montou um esquema especial de patrulhamento para o final do ano, com foco em pontos estratégicos da cidade, que concentram maior fluxo de pessoas e veículos. A ação faz parte da Operação Natal, que será desencadeada a partir do dia 6 de dezembro.

O trabalho visa coibir diversos crimes, principalmente furtos e roubos, mais comuns nesse período do ano.

Dentre os trechos que terão ronda ostensiva intensificada estão as ruas na região central do município, além da 15 de Novembro, Curitiba e Antônio Girol, e a avenida Palmares.

A operação vai contar com efetivo de aproximadamente 28 guardas. Eles vão estar motorizados. Serão 13 veículos envolvidos na ação, com apoio da frota que inclui motos, Romu (Ronda Ostensiva Municipal), base móvel e carros.

O trabalho visa garantir mais tranquilidade para comerciantes e clientes nas compras de fim de ano. “No período natalino, fazemos um tradicional reforço no policiamento, colocando nas ruas todo nosso contingente, operacional e administrativo”, destaca o comandante da GCM, Luiz Carlos Larocca.

A atuação da Guarda será estendida ao período noturno, acompanhando o horário especial de funcionamento do comércio.

O comandante ressalta que toda equipe estará atenta à movimentação e orienta a população. “No caso de alguma ocorrência, a pessoa nunca deve reagir. O fato deve ser registrado pelo telefone 153 ou 190 ou ao GCM mais próximo”, destaca.

A Operação Natal segue até o dia 24 de dezembro, véspera da festividade. Ao mesmo tempo, o patrulhamento de rotina não será prejudicado: também haverá atenção direcionada a resguardar prédios e espaços públicos.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo