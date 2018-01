GCM flagra venda de droga em praça no bairro Bom Pastor

A Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou esquema de venda de drogas na praça Esportiva e Cultural Irmãos Jô e Bi, localizada no bairro Bom Pastor, na noite da quarta-feira, dia 17. A equipe estava em patrulhamento de rotina, quando suspeitou de algo estranho envolvendo dois jovens.

De acordo com o boletim de ocorrência, com a aproximação da equipe, ambos tentaram fugir. Um deles dispensou objetos no caminho, chegou a subir e pular em telhados, até se esconder dentro de uma casa vazia, mas foi alcançado.

Na revista pessoal, com ele foram encontrados R$ 50. Dois sacos plásticos que haviam sido dispensados continham 36 pinos de cocaína e mais R$ 29. O entorpecente e o dinheiro foram apreendidos.

Diante dos fatos, o rapaz foi conduzido ao plantão policial e acabou preso. Na delegacia, após consulta via Prodesp, foi verificado que ele tinha contra si mandado de prisão devido ao não pagamento de pensão alimentícia.

O jovem foi recolhido à Cadeia Pública, enquadrado por tráfico de entorpecente e permanece à disposição da Justiça. O outro envolvido não foi encontrado.

Imagem: Comunicação/Prefeitura de Catanduva