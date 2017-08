GCM flagra tráfico de drogas no Bom Pastor e Jardim Alpino

A Guarda Civil Municipal (GCM) registrou duas ocorrências de tráfico de drogas nos bairros Bom Pastor e Jardim Alpino, no final de semana. Os casos vieram à tona quando a guarda fazia patrulhamento de rotina nessas localidades.

Em uma das situações, no Bom Pastor, um homem foi surpreendido com 54 papelotes de maconha, 29 pinos de crack e 44 pinos de cocaína, além de R$ 83. Ele foi abordado quando tentava fugir a pé, depois de se deparar com a viatura da GCM e ter chamado atenção pelo volume que carregava na mão.

No segundo caso, o suspeito foi visto ao sair de um terreno e entregar algo para outra pessoa em um carro. Na abordagem, um deles teria tentado dispensar dois pinos de entorpecente. No terreno baldio, a GCM encontrou uma porção média de maconha, 24 porções de crack e 13 de cocaína.

Os envolvidos foram levados ao Plantão Policial. Em seguida, os investigados por tráfico de drogas foram recolhidos à cadeia da cidade.

Da Redação

Foto – Divulgação/GCM