GCM flagra tráfico de drogas em praça no Parque Ipiranga

A Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou um esquema de compra e venda de drogas na praça Lino Zagarella, no Parque Ipiranga. O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira, dia 28.

A equipe fazia patrulhamento pelo bairro, quando se deparou com um grupo em atitude suspeita. De acordo com o boletim de ocorrência, um jovem de 28 anos, morador de Tabapuã, foi responsabilizado por outros três rapazes que estavam no local pela venda de entorpecente.

Durante vistoria, foram encontrados 10 pinos contendo crack, que teriam sido jogados no chão pelo suspeito de tráfico com aproximação do carro da guarda. Ao ser abordado, um dos envolvidos foi surpreendido com um pino de cocaína.

A droga e mais R$ 30 foram apreendidos. Todos foram levados ao Plantão Policial. O suspeito acabou preso por tráfico de drogas, tendo por agravante a venda de droga nas proximidades de uma escola infantil municipal. Ele foi recolhido á cadeia do município. Os demais foram liberados.

Foto – Divulgação/GCM