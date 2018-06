GCM flagra tentativa de furto na praça do Nova Catanduva

A Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou uma tentativa de furto na praça Luiz Rascazzi, no Residencial José Olympio Gonçalves, o Nova Catanduva, na noite de sexta-feira, dia 22. De acordo com o boletim de ocorrência, um jovem de 28 anos foi pego quando cortava os fios elétricos dos postes de iluminação.

A equipe chegou ao local por meio de denúncia. No momento da abordagem, o suspeito foi flagrado com um alicate de corte e uma enxada. Foi verificado que ele havia danificado duas tampas das caixas para retirar a fiação.

Diante da situação, os guardas averiguaram as demais caixas térreas dos postes e constataram que parte dos fios havia sido furtada. Ao ser questionado, o rapaz teria confessado a responsabilidade pelos furtos no momento.

A GCM conduziu o suspeito ao Plantão Policial e foi enquadrado pela prática de furto tentado. Ele acabou preso, sendo recolhido à cadeia local, onde permanece à disposição da Justiça.

A praça do Nova Catanduva é alvo constante da ação de criminosos. Além de atos de vandalismo, o furto de fios de cobre é recorrente, condição que atinge diretamente as famílias que vivem no local, deixando o bairro às escuras.

Pátio de Serviços

A GCM também conseguiu deter o suspeito de furtar o pátio de serviços da Prefeitura, antiga Cindre, localizado na rua Ceará, região central da cidade. O caso foi registrado na manhã deste domingo, dia 24.

De acordo com o boletim de ocorrência, o vigia municipal viu o homem pular o muro para fugir e acionou a guarda. O envolvido estava com dois sacos pretos.

De imediato, a equipe fez buscas nas imediações e localizou o suspeito no cruzamento das ruas 13 de Maio e Borborema. Na abordagem, com ele foram encontradas 13 peças de metal, sobras de semáforos e refletores.

O homem, de 50 anos, morador da Vila Soto, foi levado ao Plantão Policial, onde foram tomadas as devidas providências. Após os procedimentos, os materiais recuperados foram devolvidos ao pátio de serviços.

Da Redação

Foto – Divulgação