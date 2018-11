GCM flagra jovem pichando muro no Conjunto Esportivo

A Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou um jovem, de 20 anos, morador do Pedro Borgonovi, pichando o muro da pista de skate do Conjunto Esportivo Anuar Pachá. O caso foi registrado no final da noite desta quarta-feira, dia 28.

A equipe fazia patrulhamento nas imediações, quando se deparou com o suspeito praticando o delito. Na abordagem, ele alegou ser a primeira vez que faz pichação. Com ele foi apreendido um frasco de tinta spray aerosol.

Diante dos fatos, o rapaz foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência. Ele foi liberado, mas vai responder a processo e poderá ser responsabilizado a reparar o dano e até a prestar serviço comunitário. A pena para esse tipo de crime varia entre três meses a um ano de detenção, além de multa.

Imagem: Divulgação/GCM