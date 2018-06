GCM flagra esquema de tráfico de drogas no Esplanada

A Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou um esquema de tráfico de drogas no Residencial Esplanada, no final de semana. A equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) fazia patrulhamento de rotina pelo bairro, quando se deparou com um jovem de 20 anos e um adolescente de 17 anos em atitude suspeita no portão de entrada do residencial.

Com a aproximação do carro da guarda, os dois correram, mas foram alcançados. Na tentativa de fugir, um deles foi visto arremessando algo para cima de uma cobertura de estacionamento. Em vistoria, os guardas verificaram que tratava-se de um tijolo compactado de maconha.

Na revista pessoal, com ele foram encontrados R$ 200. Com o outro suspeito, a GCM localizou mais dois invólucros do mesmo entorpecente e R$ 302.

Eles foram encaminhados ao Plantão Policial, onde foi elaborada ocorrência e ato infracional por tráfico de entorpecente. Durante pesquisa, foi constatado que o rapaz, de 20 anos, estava sendo procurado pela Justiça. Os dois foram levados à cadeia da cidade e negaram a compra e venda de droga.

Embriaguez

A Guarda Civil Municipal (GCM) registrou um caso de embriaguez ao volante e direção perigosa no Residencial Esplanada, no último sábado, dia 23. A equipe estava atendendo a outra ocorrência no bairro, quando foi surpreendida pelo carro derrapando e dando arrancadas no meio da rua Guarapari.

Em determinado momento, o veículo chegou a avançar em alta velocidade em direção aos guardas, que conseguiram esquivar para não serem atropelados.

No momento da abordagem, foi constatado que o motorista estava aparentemente bêbado. Consta no boletim de ocorrência que o condutor estava com a voz alterada e não conseguia parar de pé.

Diante dos fatos, o motorista, de 30 anos, e a companheira dele, de 41 anos, que também estava no carro, foram levados ao Plantão Policial para os devidos esclarecimentos. O homem foi encaminhado a fazer a coleta de sangue para os exames que detectam a presença de álcool no organismo.

Da Redação

Foto – Divulgação