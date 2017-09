GCM encontra droga escondida em coqueiro de praça

A Guarda Civil Municipal (GCM) encontrou duas embalagens com droga, escondidas em um coqueiro, em uma praça no Parque Flamingo. No total, foram apreendidos 12 papelotes de maconha e 52 pinos de crack. Um jovem de 25 anos acabou detido. Ele foi surpreendido mexendo nas folhas do coqueiro, onde estava a droga.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe fazia patrulhamento no bairro, até que nas imediações da praça se deparou com o rapaz em atitude suspeita. Na abordagem, com ele foram encontrados R$ 241 e um celular.

Ao ser questionado, o suspeito alegou não ter conhecimento do entorpecente no local. Mesmo assim, acabou conduzido ao Plantão Policial e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi recolhido à cadeia pública.

Da Redação

Foto – Divulgação/GCM