GCM detém motorista embriagado após acidente no Aeroporto

A Guarda Civil Municipal (GCM) conseguiu deter um motorista embriagado que se envolveu em acidente no Parque Papa João Paulo II, no final de semana, em Catanduva. O carro que ele dirigia atingiu o corrimão de ferro em uma rampa que dá acesso às quadras. Aproximadamente 15 metros do material foram danificados. Com o impacto, o para-choque e peças do carro ficaram espalhados na pista.

O suspeito foi encontrado próximo ao local com o veículo danificado e tentando trocar um dos pneus que havia furado na batida. Na abordagem, a GCM notou que o homem estava aparentemente embriagado. Ao ser questionado sobre o ocorrido, ele confessou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

A equipe solicitou a presença da Polícia Militar para remover o carro do local. O motorista foi levado à delegacia e se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas o médico legista confirmou a embriaguez. Ele foi autuado em flagrante e acabou liberado mediante pagamento de fiança, fixada em R$ 1,9 mil.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Catanduva