GCM de folga evita furto de moto e ajuda a deter suspeito

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Catanduva conseguiu deter o suspeito de tentar furtar uma motocicleta na tarde desta quinta-feira, dia 30. A equipe foi acionada por um guarda que estava de folga e presenciou o delito.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, ele viu o jovem, de 21 anos, rondando o trecho bastante movimentado, nas imediações de uma faculdade, no bairro São Francisco. Pouco tempo depois, o mesmo rapaz foi visto empurrando e tentando ligar o veículo no tranco.

A testemunha passou a seguir o indiciado até a chegada da GCM. Ao perceber que estava sendo sondado, o suspeito jogou a motocicleta no chão. Ele tentou fugir, pulando pelo telhado de diversas casas, mas se rendeu, ao perceber que o cerco havia sido fechado pela equipe.

Ao ser questionado, o homem confessou que havia pegado a moto estacionada em frente a uma residência da rua Ilhéus, onde a Guarda identificou a proprietária, que havia acabado de perceber que o veículo não estava no local.

A moto recuperada estava com uma chave modificada no contato, utilizada para destravar e praticar o furto. O jovem foi conduzido ao plantão policial e recolhido à cadeia do município. A motocicleta foi devolvida à vítima.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação