GCM apreende adolescente com droga no Bom Pastor

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu um adolescente com drogas, na madrugada desta terça-feira, dia 18. O caso foi registrado no Bom Pastor. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe fazia patrulhamento pelo bairro, quando viu o menor com uma sacola plástica em mão.

Com a aproximação do carro da guarda, ele teria jogado a sacola no chão e correu até uma casa nas proximidades, mas foi alcançado pela equipe. Na abordagem, com ele foram localizados seis pinos contendo crack e R$ 80.

Ao retornar ao local onde o menor foi visto pela primeira vez, os guardas localizaram a sacola que havia sido dispensada com mais nove pinos de crack, idênticos ao entorpecente que ele tinha em sua posse, além de 27 pinos de cocaína.

Ao ser questionado, ele alegou que estaria no local para buscar droga para um desconhecido e não para vender entorpecente. Diante dos fatos, o menor foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Na delegacia foi elaborado um boletim de ocorrência por ato infracional de tráfico de drogas.

Da Redação

Foto – Divulgação