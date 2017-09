GAECO faz operação contra fraudes em licitações

Polícia Militar apoiou a ação (Foto ilustrativa)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14), a operação ‘Arquivos Deslizantes’ onde cumpre mandados de busca e apreensão em Catanduva e Tabapuã.

O objetivo é desarticular um esquema que supostamente fraudava licitações para a compra de armários deslizantes para arquivo.

Com apoio de policiais militares, o GAECO esteve desde as primeiras horas da manhã na Câmara Municipal de Catanduva em busca de documentos. O alvo seria é o vereador Daniel Palmeira (PR), que é suspeito de integrar o esquema.

Operação

A operação do GAECO também cumpre mandados em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco, além de cidades da Grande São Paulo. Ao todo, estão envolvidos na investigação 23 promotores de justiça e mais de 90 homens das polícias Militar e Civil.

Em nota encaminhada para a imprensa pelo GAECO, a operação decorre de investigação iniciada no ano de 2015 e conduzida pelo GAECO – Núcleo Piracicaba, órgão do Ministério Público e tem por foco licitações para compra de módulos de arquivos deslizantes por Prefeituras e Câmaras Municipais de diversos municípios nos referidos estados. Ao todo, estão sendo cumpridos cinquenta mandados, sendo 28 de busca e apreensão e 22 de prisão temporária.

De acordo com a nota, ao longo da investigação foi apurado que ao menos 15 empresas de várias regiões do Estado de São Paulo, bem como dos Estados de Minas Gerais e Pernambuco, todas com atuação no ramo de arquivos deslizantes, estavam envolvidas no esquema. As empresas participavam de licitações simulando concorrências que, na verdade, não existia.

De acordo com o GAECO, foram identificadas licitações fraudadas pelo grupo as quais, somadas, geraram prejuízos aos cofres públicos da ordem de mais de R$ 8 milhões. “Após a deflagração da operação na data de hoje, as investigações prosseguirão para apurar outros fatos, em especial os inúmeros crimes praticados pela organização criminosa”, consta na nota.

Os promotores vão conceder entrevista coletiva às 13h30 de hoje, na sede do GAECO em Rio Preto

