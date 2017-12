Gaeco denuncia 36 pessoas que traficavam drogas na região

Após investigação da Polícia Federal de São José do Rio Preto, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) ofereceu cinco denúncias contra 36 pessoas por associação ao tráfico.

Em decorrência da ação da Polícia Federal, desde o início acompanhada pelo Gaeco, foram realizados trinta flagrantes, com apreensão de veículos, dinheiro e mais de dez toneladas de drogas de diferentes espécies, desmantelando estrutura criminosa que atuava na região de Catanduva, São José do Rio Preto e cidades do Mato Grosso do Sul. Fornecedores do grupo também foram identificados e presos.

As denúncias foram oferecidas perante a 2ª Vara Criminal de Catanduva.

Da Redação, com informações do Ministério Público/SP

Imagem ilustrativa