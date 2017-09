Furacão Maria toca terra no sudeste de Porto Rico com categoria 4

O furacão Maria tocou a terra nesta quarta-feira (20) às 6h15 local (7h15 em Brasília) em Porto Rico, com categoria 4 e ventos de 250 quilômetros por hora (km/h), informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Os meteorologistas americanos informaram, em boletim especial, que o Maria passou próximo ao município de Yabucoa, no leste de Porto Rico, em cujo porto foi registrado um aumento do nível do mar de 1,3 metro.

O furacão, que passou para a categoria 5 em apenas 24 horas na segunda-feira (18), já tocou a terra nas Ilhas Virgens Americanas, em Guadalupe, Martinica e Dominica, entre outras, onde deixou pelo menos dois mortos e diversos danos materiais.

Maria está a 35 quilômetros da ilha município de Vieques e a 55 quilômetros a sudeste de San Juan, e se desloca para o noroeste a uma velocidade de 17 km/h.

A última trajetória estimada do Maria indica que o ciclone atravessará Porto Rico desde o Sudeste ao Noroeste para, posteriormente, passar na costa nordeste da República Dominicana entre hoje e amanhã depois pelas Ilhas Turks e Caicos.

Os ventos do furacão se estendem por até 95 km/h, e os seus ventos de tempestade tropical são sentidos a até 240 quilômetros, indicou o NHC, com sede em Miami.

O sétimo furacão da temporada no Atlântico, e quarto de grande categoria, alcançou Porto Rico menos de duas semanas depois de o país sofrer com o impacto de outro furacão, o Irma, que deixou três mortos.

Maria superou o Irma como o furacão mais poderoso da temporada, com uma pressão de 909 milibares, horas antes de alcançar o litoral de Porto Rico, que não recebia um ciclone de categoria 5 desde 1928.

