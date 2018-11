Fundação premia vencedores de concursos

Acontece nesta quarta-feira (21), às 19h00, no Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, no Câmpus Sede da UNIFIPA, a cerimônia de premiação dos vencedores do 1º Concurso de Desenho Infantil 2018 e do Projeto Curta Padre Albino, ambos promovidos pela Fundação Padre Albino em comemoração aos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva.

No concurso de desenho, a EMEI Prof. Mário Antonio Bizari, do Solo Sagrado, foi a grande campeã conquistando as três posições vencedoras do concurso. Com o tema “A importância de Padre Albino para minha cidade e minha família”, mais de 1.400 desenhos foram inscritos e analisados pela comissão julgadora, classificando doze para a final, com votação pela internet.

Já o projeto de curta-metragem, cujo tema foi “Perpetuando a solidariedade”, teve a inscrição de dez vídeos. As produções passaram por júri técnico, que indicou os finalistas para votação no Youtube. Os três vídeos mais curtidos na plataforma ganharam a disputa. As escolas vencedoras foram EE Giuseppe Formigoni, de Santa Adélia; EE Paulo de Lima Correa, de Catanduva, e EE João Gomieri Sobrinho, de Palmares Paulista.

Da Redação

Foto – Divulgação