Fundação Padre Albino reestrutura seu Serviço de Oncologia

Quando entrar em funcionamento o Serviço de Radioterapia, que possibilitará a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC, a Fundação Padre Albino já terá reestruturado o seu Serviço de Oncologia. A reestruturação começou em 2014 com a contratação de enfermeira, psicóloga, assistente social e farmacêutica, todas com dedicação exclusiva ao Serviço.

As cirurgias oncológicas são realizadas no Hospital Padre Albino e o atendimento ambulatorial de primeiras consultas para fins de diagnósticos, assim como o acompanhamento e retornos pós-cirúrgicos no Hospital Emílio Carlos, que disponibiliza ainda para toda a rede do Colegiado de Catanduva, composto por 19 municípios, o Serviço de Diagnóstico através do Laboratório de Patologia e o tratamento no Serviço de Quimioterapia.

De acordo com o gerente de serviços de saúde do Hospital Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues, “a adequação mínima para a Equipe de Oncologia contribuiu para o atendimento humanizado, conforme preconiza a Política Nacional e Estadual de Humanização”. Ele informa, ainda, que além da reestruturação da equipe de apoio foi iniciada em 2015 a reestruturação do Serviço de Anatomia Patológica/Laboratório de Patologia, com a contratação de profissionais, médicos, biomédicos e auxiliar administrativo, assim como a atualização de protocolos, visando melhorar o tempo de respostas no resultado de exames diagnósticos e a modernização do parque tecnológico.

A Fundação Padre Albino está credenciada como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON, assim como na Rede Hebe Camargo.

A equipe

A equipe do Serviço de Oncologia é composta por Kely Cristina de Souza, graduada em Farmácia e Bioquímica pela Unip/Rio Preto, cursando Pós-Graduação em Gestão de Equipes em Saúde pela Uniara/Araraquara; Ana Paula Mangonaro, graduada em Psicologia pela USP – Câmpus Ribeirão Preto e pós- graduada pela UNICAMP pelo Programa de Aprimoramento Profissional (PAP) de Psicologia Hospitalar aplicada a Oncologia; Rafaela Gomes Maciel, graduada em Serviço Social pela Unilago/Rio Preto e Melina Santana Bertelini, graduada em Enfermagem pela FIPA e pós-graduada em Oncologia pela Faculdade Unyleya – Brasília/DF.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria FPA