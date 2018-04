Fratres Cello é atração na manhã deste domingo no Festival

A harmonia do erudito e a dinâmica do pop e rock são marcantes na apresentação do grupo Fratres Cello Ensemble, que estará neste domingo (8), às 10 horas, no Festival de Música em Catanduva. A atração se apresenta no palco do auditório do Centro Cultural, gratuitamente.

O grupo completo conta com 20 integrantes, pertencentes ao curso de Bacharel em Violoncelo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP – Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, sob a orientação do renomado Prof. Dr. André Luís Giovanini Micheletti.

Para o Festival, em Catanduva, a formação será o Quarteto de Violoncelos. Com repertório variado, o público poderá ouvir desde Villa-Lobos, Bach, Scarlatti a músicas brasileiras e bandas e cantores consagrados, como Metallica e Michael Jackson, além de composições dos próprios integrantes.

“Estamos muito felizes e ansiosos com esse nosso concerto. Temos, dentre os nossos membros, dois integrantes catanduvenses que se orgulham e ficam muito gratos em poder participar dessa semana musical muito importante para Catanduva e região”, disse o músico Pedro Pasqualato Cello.

Festival

O Festival de Música em Catanduva foi idealizado por artistas locais e se tornou realidade através de incentivo do Governo do Estado de São Paulo, por meio do ProAc ICMS, numa parceria com a Prefeitura de Catanduva, Secretaria de Cultura e COFCO International. A realização ainda tem apoio do Reisper Palace Hotel e Gui Rovoltini Films.

Confira a programação completa do Festival de Música em Catanduva no site www.musicaemcatanduva.com.br. Acesse também a página no Facebook (@FestivaldeMusicaemCatanduva) e no Instagram.