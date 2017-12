FPA divulga edital para concessão de bolsas de estudo para o Colégio Catanduva

A Fundação Padre Albino divulgou edital de abertura de processo seletivo para renovação e concessão de bolsa de estudos integral (100%) e parcial (50%) para o Nível Técnico (Técnico em Enfermagem) e vagas remanescentes para a Educação Básica do Colégio Catanduva para o ano letivo de 2.018.

O benefício de bolsa de estudo será concedido a candidatos que tenham perfil socioeconômico, conforme prevê a Lei nº 12.101/09, Decreto nº 8.242/14 e Portaria Normativa do MEC de nº 15/2017.

O programa de bolsa de estudo, instituído pela Fundação Padre Albino, mantenedora do Colégio Catanduva, faz parte das atividades filantrópicas da instituição e foi aprovado pela comissão de avaliação e renovação e/ou concessão de bolsas de Estudo. O montante de recursos destinado ao Programa de Bolsas de Estudo terá como base o que disciplina a legislação para as Instituições certificadas como Entidades Beneficentes de Assistência Social e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro da Fundação Padre Albino.

A atribuição de bolsas é de julgamento exclusivo da Fundação Padre Albino, salvo condições de obrigatoriedade legal. A inscrição no Processo Seletivo de Bolsa Social se fará pelo preenchimento do formulário denominado Cadastro Socioeconômico disponível na secretaria do Colégio Catanduva e da entrega da documentação comprobatória relacionada no Edital.

O edital completo, com mais informações, está no site do Colégio Catanduva www.colegiocatanduva.com.br

Da Redação

Foto – Divulgação/FPA