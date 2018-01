Fora de casa, Novorizontino enfrenta o Botafogo-SP pela terceira rodada do Paulistão 2018

Nessa quarta-feira (24), a equipe do Grêmio Novorizontino viaja até Ribeirão Preto, onde pela terceira rodada do Campeonato Paulista, irá enfrentar o Botafogo-SP. O jogo está marcado para às 19h30, no Estádio Santa Cruz.

Após o empate em 0 a 0 contra o São Paulo no último sábado, o Tigre segue em segundo lugar no Grupo C do campeonato. São quatro pontos, uma vitória, um empate e nenhuma derrota.

O técnico Doriva comentou sobre as dificuldades da partida: “Temos um jogo muito importante pela frente. O Botafogo é um time muito difícil de ser batido no estádio deles, mas precisamos estar preparados para tudo. O Paulistão oferece esse tipo de jogo, por isso, precisamos de uma estratégia bem definida para podermos fazer um grande jogo. Sofrendo na hora que for preciso, mas também usando a velocidade, o contra-ataque e sabendo sempre administrar bem a bola. Acredito que estamos no caminho certo. Pretendemos seguir assim, com seriedade e os pés no chão”.

O goleiro Oliveira falou sobre a expectativa para o jogo: “Temos agora um novo desafio, na minha opinião, um dos jogos mais difíceis do campeonato. Até mesmo pela situação em que eles se encontram dentro da competição, com duas derrotas. Precisamos estar bem ligados e concentrados. Se repetirmos o que fizemos nos dois primeiros jogos, tenho certeza que vamos ficar próximos de um bom resultado e trazer pontos de Ribeirão para Novo Horizonte, nossa torcida espera isso da nossa equipe. O grupo está focado e principalmente, consciente das dificuldades que vamos enfrentar. Mas também, todos nós, esperamos um grande jogo e levar ainda muita alegria ao nosso torcedor” finalizou.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino