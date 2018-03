Festival traz clássicos do rock harmonizados ao som do jazz

Quem passar pela Praça da República neste sábado, dia 31, às 10h, terá uma grata surpresa: a Metropolis Combo Jazz fará uma apresentação especial como parte da programação do Festival de Música em Catanduva. O grupo traz na bagagem os clássicos do rock in roll harmonizados ao som do jazz, soul e do Rhythm and Blues.

A apresentação é gratuita e aberta ao público. A intenção é facilitar o acesso do público e integrar a comunidade e a música erudita, uma das principais propostas do Festival. Dentre as músicas que constarão no repertório estão Wish You Were Here, Hotel California e Come Together.

São mais de 20 músicas ao longo do evento, que tem início às 10 horas. “A expectativa da banda é muito positiva. Estamos ansiosos para que o público assista a uma apresentação comprometida e, ao mesmo tempo, alegre e divertida”, disse o músico, arranjador e manager Dejair Rodolfi.

O Festival de Música em Catanduva foi idealizado por artistas locais e se tornou realidade através de incentivo do Governo do Estado de São Paulo, por meio do ProAc ICMS, numa parceria com a Prefeitura de Catanduva, Secretaria de Cultura e COFCO International. A realização ainda tem apoio do Reisper Palace Hotel e Gui Rovoltini Films.

Confira a programação completa do Festival de Música em Catanduva no site www.musicaemcatanduva.com.br. Acesse também a página no Facebook (@FestivaldeMusicaemCatanduva) e no Instagram.

Metropolis Combo Jazz

A banda surgiu em agosto de 2017, a partir da necessidade em se montar um projeto com arranjos instrumentais e, ao mesmo tempo, alegre, fácil e acessível às pessoas.

O grupo remonta uma formação com oito músicos, sendo quatro sopros (saxofones, trompete e trombone), piano, baixo, guitarra e bateria, que resgata uma tradição muito utilizada na década de 60 e 70. A proposta é apresentar releituras próximas das originais, mas, com formação reduzida.

A sonoridade procura alcançar a coerência entre o clássico e a vanguarda, o elaborado e o popular, o comportado e o divertido, a partir de arranjos criativos, com base num repertório alegre e divertido.

Da Redação

Foto – Divulgação