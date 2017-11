Festival ‘Giulia’ de Natação ocorre neste domingo

Neste domingo (19), será realizada mais uma edição do Festival de Natação Giulia Corrêa dos Santos. A competição ocorre no Conjunto Esportivo João Crippa, no São Francisco. A cerimônia de abertura está marcada para as 9h30.

A expectativa é de que 350 nadadores participem das provas ao longo do dia, grande parte, 150 nadadores, treina na escolinha de natação do próprio local.

Também estão inscritos nadadores de academias da cidade, além de São José do Rio Preto, Votuporanga e Paraíso. São competidores com idades de 3 até 60 anos. Os participantes vão disputar provas de 25 metros livre e 50 metros livre.

O Festival Giulia de Natação visa incentivar a prática da modalidade, além de prestar homenagem à saudosa aluna das escolinhas de natação da Prefeitura, que dá nome à competição. Ela dedicou parte de sua infância aos treinos na piscina e fez história representando Catanduva em competições estaduais.

Giulia praticou o esporte que sempre amou desde os oito anos e morreu em 2011, aos 14 anos, vítima de câncer, mas deixou um legado de amor e exemplo esportivo.

Serviço

Festival Giulia de Natação

Quando: Domingo, 19/11, 9h30

Local:Conjunto Esportivo João Crippa

Endereço: Rua Colina, nº 65

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Catanduva