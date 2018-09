Festival de Teatro chega à 19ª edição com variedade de linguagens

Catanduva oferece, de 22 a 30 de setembro, a 19ª edição do Festival de Teatro. A cidade, reconhecida como celeiro artístico e cultural, fomenta e fortalece seus talentos e traz, em nove dias, um total de dez espetáculos de linguagens teatrais diversas – inclusive com companhias de outras cidades, e atividades formativas para artistas.

Todas as atividades serão gratuitas e realizadas em pontos estratégicos, oferecendo acessibilidade a diversos públicos: desde amantes da arte a pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de assistir a uma apresentação teatral. Haverá encenações na Estação Cultura, Centro Cultural, Sesc, Praça da Matriz e Praça da República.

Na abertura, dia 22, às 20 horas, no Centro Cultural, entra em cena a Usina Dramática, grupo mineiro, com a peça “Resmunga, o Bufão”, que traz a mistura da música, circo e teatro e encerra com sarau poético. O espetáculo já foi apresentado em 42 cidades de nove estados. É indicado para maiores de 14 anos.

Já no domingo, às 10h30, no Sesc, tem o espetáculo “Cora, doce Poesia”, com o Núcleo Caboclinhas. A peça reconta a vida e a obra da poetisa goiana Ana Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas ou, simplesmente, Cora Coralina. A trajetória de sua vida, desde a infância até sua velhice, é contada e cantada com lirismo, música e poesia.

Também no domingo, às 20 horas, no Centro Cultural, a Cia da Casa Amarela apresenta “Um outro lugar”, que narra a história de dois personagens, vindos de lugares diferentes e distantes. Com personalidades distintas, precisam adaptar-se e sobreviver juntos, compartilhando um poço, única fonte de vida naquele lugar, em meio à guerra e as aflições do mundo moderno.

Os ingressos para as encenações do Centro Cultural e Estação Cultura serão disponibilizados somente uma hora antes dos espetáculos. A programação completa e ficha técnica das apresentações podem ser consultadas no site da Prefeitura de Catanduva, no endereço www.catanduva.sp.gov.br.

A realização do 19º Festival de Teatro de Catanduva é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem o apoio do Sesc e Poiesis – Organização Social de Cultura e Programa de Qualificação em Artes.

Atividades formativas

As inscrições para as atividades formativas continuam até esta sexta-feira, dia 21. A primeira delas, realizada nos dias 22 e 23, sábado e domingo, das 14 às 17 horas, traz a introdução à prática e à poética do teatro, à democratização dos meios de produção cultural e à propagação do Teatro do Oprimido. A oficina é gratuita e ministrada pelo ator, músico e artista circense Ronaldo Làmppi. Informações pelo telefone (17) 3531-5100.

Da Redação

Foto – Divulgação