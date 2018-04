Festival de Música atrai mais de mil pessoas nos primeiros dias

O Festival de Música em Catanduva atraiu cerca de mil pessoas em seis atrações oferecidas gratuitamente no final de semana. A abertura do evento, na sexta-feira (30), lotou o auditório do Centro Cultural com a apresentação da Orquestra Homero Barreto, regida pelo maestro e diretor artístico do evento, Jeziel Paiva. As atrações em espaços abertos, que possibilitaram público rotativo, tiveram grande número de espectadores.

De acordo com a organização, cerca de 800 pessoas interagiram e prestigiaram as apresentações na Praça da República, com a Metropolis Combo Jazz, e no Garden Shopping Catanduva, com a Diogo Agency Music. Para o coordenador geral do Festival, João Paulo Moura Martin, o resultado inicial já é bastante positivo. “Tivemos um retorno imediato do público. Por exemplo, de pessoas que assistiram a apresentação na Praça e nos procurou para saber do restante da programação e fizeram questão de prestigiar outros eventos fechados. Esse é o nosso objetivo”, disse.

A secretária de Cultura, Cris Anovazzi, ressaltou que o Festival traz a música erudita numa roupagem diferente, muito mais próxima do espectador, o que facilita a interação. “O Festival é ferramenta para o desempenho de diretrizes da Secretaria de Cultura. Por meio dele, democratizamos o acesso e, ao mesmo tempo, estimulamos o gosto pela arte”, ressaltou.

A programação do Festival de Música continua durante a semana, com oficinas na Estação Cultura: capacitação com importantes nomes da música erudita em nossa região em 12 instrumentos diferentes. As aulas são das 19 horas às 22h30 e são gratuitas – assim como todas as atrações do evento. O Festival de Música em Catanduva foi idealizado por artistas locais e se tornou realidade através de incentivo do Governo do Estado de São Paulo, por meio do ProAc ICMS, numa parceria com a Prefeitura de Catanduva, Secretaria de Cultura e COFCO International.

A realização ainda tem apoio do Reisper Palace Hotel e Gui Rovoltini Films. A programação completa está no site www.musicaemcatanduva.com.br e nas redes sociais do evento, no Facebook e Instagram.

Da Redação

Foto – Divulgação